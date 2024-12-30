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«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»: на каком ТВ канале — кто покажет и где смотреть в новогодние праздники

Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» в новогодние праздники покажет «Россия 1»
Фото Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
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Советский художественный фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» в новогодние праздники покажет «Россия 1». В эфире федерального канала кинокартина будет показана дважды: 31 и 1 января.

В последний день 2024 года смотрите в 15.10 по московскому времени. В первый день 2025-го фильм будет показан в 9.30 мск.

В центре сюжета — смелый парень по имени Шурик, который бросается спасать «комсомолку, спортсменку и красавицу» Нину из заточения похитителей (Труса, Балбеса и Бывалого).

В фильме снимались: Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Владимир Этуш, Фрунзик Мкртчян, Руслан Ахметов, Нина Гребешкова, Михаил Глузский.

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