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«Казанова»: расписание серий и время показа на Первом канале

Сериал «Казанова» покажут на Первом канале с 2 по 5 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Кадр из сериала «Казанова».
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Российский детективно-авантюрный мелодраматический художественный телесериал «Казанова» покажут с 2 на 5 января 2024 года в эфире Первого канала.

Во вторник, 2 января, состоится показ 1-й и 2-й серий. Начало — 16:05.

Сценарий сериала основан на реальных событиях и материалах настоящего уголовного дела.

Действие картины происходит в Москве в 1978 году. Старшему лейтенанту и дипломированному психологу Полине Новгородцевой поручают новое дело: заместитель председателя райисполкома Елена Сергеевна Марченко пыталась покончить с собой из-за того, что соблазнивший ее мужчина обманным путем выманил государственные деньги и исчез. Это не единичный случай. Есть подозрение, что на территории СССР действует брачный аферист. Новгородцева и оперуполномоченный по особо важным делам капитан Сергей Шмаков начинают расследование.

Сериал «Казанова»: расписание серий в эфире Первого канала

2 января, вторник: 1 и 2 серия (начало 16:05 по московскому времени)
3 января, среда: 3 и 4 серия (начало 16:05 мск)
4 января, четверг: 5 и 6 серия (начало 16:05 мск)
5 января, пятница: 7 и 8 серия (начало 16:05 мск)

В ролях Светлана Ходченкова, Антон Хабаров, который исполнил роль Казановы, Сергей Угрюмов и другие. Летом 2023 года стало известно, что сериал продлен на второй сезон. Его выход намечен на сезон-2024/25.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Морозко&raquo;. Какие фильмы покажут на ТВ 2 января

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