Боксер Джонсон о жизни в России: «Все так легко! Но узнать Москву — самое сложное»

Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон в комментарии «СЭ» рассказал о жизни в России.

«Все так легко... Но единственное, узнать Москву — это самое сложное. Она такая большая. Москва — это как Нью-Йорк. Он большой, и нужно знать его, чтобы вынырнуть. Вы должны знать районы Москвы. Вот я из США, и до сих пор я не знаю Нью-Йорка. Я только что получил водительские права и сказал — слава Богу», — сказал Джонсон «СЭ».

45-летний боксер получил российское гражданство 9 января указом президента РФ.