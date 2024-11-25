Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 19:30

Боксер Джонсон о жизни в России: «Все так легко! Но узнать Москву — самое сложное»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон в комментарии «СЭ» рассказал о жизни в России.

«Все так легко... Но единственное, узнать Москву — это самое сложное. Она такая большая. Москва — это как Нью-Йорк. Он большой, и нужно знать его, чтобы вынырнуть. Вы должны знать районы Москвы. Вот я из США, и до сих пор я не знаю Нью-Йорка. Я только что получил водительские права и сказал — слава Богу», — сказал Джонсон «СЭ».

45-летний боксер получил российское гражданство 9 января указом президента РФ.

Бокс
Кевин Джонсон

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Травмированный Овечкин посетил матч НБА между «Вашингтоном» и «Бостоном»
Восточная сказка. В Катаре состоялся «Кубок &quot;Небесная грация&quot;»
В промзоне на юге Москвы произошел пожар на 2,5 тыс. кв. м
Украинская журналистка призвала Илона Маска провести аудит на Украине
Мирошник заявил о попытке ВСУ устроить в Селидово «вторую Бучу»
Сегодня
Вчера
Неделя