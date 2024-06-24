Киселеву включили в список санкций Евросоюза

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева попала в санкционный список Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный в «Официальном журнале ЕС».

Ограничения против спортсменки были введены в связи с тем, что она в своих публичных заявлениях поддерживала проведение специальной военной операции на Украине.

49-летняя Киселева не только побеждала на Олимпийских играх, но и трижды становилась чемпионкой мира и девять раз — чемпионкой Европы. На данный момент она является депутатом Московской городской думы.

Ранее в понедельник сообщалось, что Евросоюз внес в черный список российского исполнителя Ярослава Дронова (Шамана) и певицу Полину Гагарину. В общей сложности ограничения были введены против 116 российских физических и юридических лиц в рамках 14-го пакета санкций.