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Сегодня, 17:54

Клименко сообщил о задержании бойца BKFC Шримуана за кражу дорогих часов в Шереметьево

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава RCC Николай Клименко прокомментировал новость о том, что боец BKFC Садуди Шримуан украл дорогие часы жителя Дагестана в аэропорту Шереметьево.

«Насколько мы знаем, спортсмен уже находится в полиции. Мы сейчас работаем в нескольких направлениях, в том числе над достойной заменой для Лютера. Кард RCC Hard — один из самых мощных, поэтому есть несколько вариантов развития событий», — приводит слова Клименко MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что сотрудник налоговой службы из Дагестана Узден Узденов обратился к сотрудникам Шереметьево, так как потерял часы. По камерам наблюдения было выявлено, что Шримуан забрал их себе с ленты с вещами, когда Узденов и он проходили досмотр.

16 сентября Шримуан должен был провести бой в турнире RCC Hard против Мартина Джуаряна. Сейчас его ищет полиция.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/glava-rcc-klimenko-soobshil-o-zaderzhanii-boica-bkfc-sadudi-shrimuana-za-krazhu-dorogikh-chasov-v-sheremetevo-284346/
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