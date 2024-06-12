Когда будет салют и где посмотреть в Москве на День России 2024

12 июня ежегодно отмечается День России. Для россиян это официальный выходной. В этот день в музеях и парках столицы проходят масштабные празднования, театрализованные представления, концерты, экскурсии и фестивали. Еще одной традицией является запуск салюта, впервые в небо над столицей раскрасили фейверки в 2001 году.

В 2024 году самый большой салют запланирован на Красной площади. Также пройдут запуски на Поклонной горе, Воробьевых горах, у ВДНХ и стадиона «Лужники» и ряде парков столицы. В Москве посмотреть на фейерверк можно на нескольких площадках. Наблюдать за ними можно из любой точки в пределах Садового кольца. Но лучшая панорама — с набережных и мостов Москвы-реки. Начало запуска фейерверков — в 22.00 по московскому времени.