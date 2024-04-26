Когда первый рабочий день после Первомая и начало следующих выходных

Россияне будут отдыхать четыре дня в связи с Днем Весны и Труда

По производственному календарю, утвержденному правительством РФ, выходными в связи с Праздником Весны и Труда, который выпал в этому году на среду, 1 мая, назначены даты с 28 по 1 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать четыре дня. При этом рабочая неделя с 22 по 28 апреля объявлена шестидневной.

Первым рабочим днем после длинных первомайских праздников станет четверг, 2 мая. На неделе с 29 апреля по 5 мая рабочими будут только два дня (2 и 3 мая).

Праздничные выходные в честь Дня Победы, который будет отмечаться в четверг, 9 мая, утверждены в период с 9 по 12 мая. Среда, 8 мая, станет сокращенным рабочим днем.