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11 марта, 17:00

Когда следующие длинные выходные в 2024 году: производственный календарь на апрель и май

Опубликован график праздников и выходных в 2024 году
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Длинные выходные в честь дня Праздника Весны и Труда начнутся в апреле.

Список праздников и выходных в 2024 году утвержден Правительством России. Публикуем даты следующих длинных выходных в 2024 году.

Праздник Весны и Труда 1 мая

В апреле у россиян будет одна шестидневная рабочая неделя с 22 по 27 апреля (с понедельника по субботу). А следом уже последуют четырехдневные выходные в связи с Праздником Весны и Труда. Таким образом, выходными назначены на следующие даты: 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

День Победы 9 мая

С 9 по 12 мая (с четверга по воскресенье) в России граждане будут отдыхать в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая будет сокращенным рабочим днем.

Производственный календарь на весь год читайте в нашем материале.

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