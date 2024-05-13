Когда следующие праздники в 2024 году

Выходные в связи с майскими праздниками (Праздник Весны и Труда, День Победы) — последние длинные выходные в этом году. Следующий дополнительный выходной будет 12 июня в связи с Днем России. При этом вторник, 11 июня станет сокращенным рабочим днем. Таким образом, в июне будет 30 дней, из которых 19 рабочих и 11 выходных и праздничных.

Также День народного единства, который отмечается 4 ноября, будет нерабочим. Однако россиян ожидает шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября. Воскресенье, 3 ноября и понедельник, 4 ноября будут выходными. Таким образом, в ноябре будет 30 дней, из которых 21 рабочий 9 выходных и праздничных.

Новогодние каникулы начнутся с 29 декабря. Но им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря. В декабре будет 31 день, из которых 21 рабочий и 10 выходных и праздничных.