Когда следующие праздники в 2024 году: календарь нерабочих дней в феврале и марте

Следующие длинные выходные у россиян будут с 23 по 25 февраля, а также с 8 по 10 марта 2024 года. «СЭ» публикует информацию о календаре нерабочих дней в феврале и марте.

Даты праздников и выходных в феврале и в марте 2024 года

Выходные в феврале 2024 года — с 23 по 25 число, 22-е станет сокращенным рабочим днем.

Выходные в марте 2024 года — с 8 по 10 число, 7-е станет сокращенным рабочим днем.

23 февраля в России отмечается праздник День защитника Отечества, а 8 марта — Международный женский день.

Производственный календарь на 2024 год: выделены выходные в феврале и в марте. Фото Минтруд России

Ознакомиться с производственным календарем, праздниками и выходными в 2024 году в России можно по ссылке на материал «СЭ».

В 2024 году россияне будут работать в общей сложности 248 дней и 118 отдыхать. Год является високосным, поэтому в сравнении с 2023-м на один рабочий день будет больше.