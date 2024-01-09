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Сегодня, 10:55

Когда следующие праздники в 2024 году: календарь нерабочих дней в феврале и марте

Следующие длинные выходные у россиян начнутся 23 февраля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Календарь.
Фото Минтруд России
Производственный календарь на 2024 год: выделены выходные в феврале и в марте.
Фото Минтруд России
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Следующие длинные выходные у россиян будут с 23 по 25 февраля, а также с 8 по 10 марта 2024 года. «СЭ» публикует информацию о календаре нерабочих дней в феврале и марте.

Даты праздников и выходных в феврале и в марте 2024 года

  • Выходные в феврале 2024 года — с 23 по 25 число, 22-е станет сокращенным рабочим днем.
  • Выходные в марте 2024 года — с 8 по 10 число, 7-е станет сокращенным рабочим днем.

23 февраля в России отмечается праздник День защитника Отечества, а 8 марта — Международный женский день.

Производственный календарь на 2024 год: выделены выходные в феврале и в марте.
Фото Минтруд России

Ознакомиться с производственным календарем, праздниками и выходными в 2024 году в России можно по ссылке на материал «СЭ».

В 2024 году россияне будут работать в общей сложности 248 дней и 118 отдыхать. Год является високосным, поэтому в сравнении с 2023-м на один рабочий день будет больше.

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