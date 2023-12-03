Сильный снегопад в Москве продлится до утра 4 декабря

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сильный снегопад в Москве завершится утром 4 декабря. Осадки в столице начались в полдень воскресенья, 3 декабря.

«Снег, который начался, будет беспрестанно идти до полуночи, затем его интенсивность уменьшится, но все равно снегопад будет продолжаться до утра понедельника, — приводит слова Вильфанда «Интерфакс». — Наибольшее количество осадков выпадет до двенадцати часов».

По словам специалиста, из-за непогоды высота снега увеличится на 8-10 сантиметров. В воскресенье будет плохая видимость. Порывы ветра могут доходить до 16 м/с. Вильфанд считает, что высота снега будет соответствовать нормам новогодней ночи.

Ранее, 3 декабря, стало известно, что начало матча 17-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Зенит» перенесли на полчаса из-за снегопада в Москве. Игра на стадионе «РЖД Арена» должна была начаться в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матча между «Локомотивом» и «Зенитом».