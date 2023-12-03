Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 15:56

Сильный снегопад в Москве продлится до утра 4 декабря

Синоптики прогнозируют окончание сильного снегопада в Москве утром 4 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футбольное поле стадиона «ВЭБ Арены» в Москве покрыто снегом.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сильный снегопад в Москве завершится утром 4 декабря. Осадки в столице начались в полдень воскресенья, 3 декабря.

«Снег, который начался, будет беспрестанно идти до полуночи, затем его интенсивность уменьшится, но все равно снегопад будет продолжаться до утра понедельника, — приводит слова Вильфанда «Интерфакс». — Наибольшее количество осадков выпадет до двенадцати часов».

По словам специалиста, из-за непогоды высота снега увеличится на 8-10 сантиметров. В воскресенье будет плохая видимость. Порывы ветра могут доходить до 16 м/с. Вильфанд считает, что высота снега будет соответствовать нормам новогодней ночи.

Ранее, 3 декабря, стало известно, что начало матча 17-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Зенит» перенесли на полчаса из-за снегопада в Москве. Игра на стадионе «РЖД Арена» должна была начаться в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матча между «Локомотивом» и «Зенитом».

Источник: Интерфакс
0
Читайте также
Модель Анастасия Шубская и хоккеист Александр Овечкин воспитывают двоих сыновей в Америке
BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России
Киссинджер в последнем интервью заявил о невозможности создания Палестины
Более 15 автомобилей столкнулись на Новорижском шоссе в Московской области
Власти Турции задержали лидера российской ОПГ Шамиля Амирова
В центре Парижа прошел митинг в поддержку жителей Донбасса
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Дмитрий Яшкин выбыл на три месяца
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
У лидера чемпионата «Спартака» пошли поражения
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук вернется в большой хоккей спустя 2,5 года
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Матыцин отметил, что от молодежи зависит успешность развития России