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Сегодня, 13:17

Колесников заявил, что никогда не праздновал День России

Виктория Кравченко
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Мировой рекордсмен в плавании на дистанции 50 м на спине Климент Колесников рассказал об отношении ко Дню России.

«Я никогда его не праздновал. Практически всегда 12 июня я нахожусь на централизованных тренировочных сборах, поэтому для меня это один из обычных рабочих дней перед какими-то важными стартами», — цитирует Колесникова Metaratings.ru.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года праздник носил название «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации».

Источник: https://metaratings.ru/news/kolesnikov-ya-nikogda-ne-prazdnoval-den-rossii-372340/
Климент Колесников
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