Коллаборация спорта и искусства: мурал от художника Shozy, Аршавина, Джикии и Соболева

Граффити от известного стрит-арт художника и топовых спортсменов.

Во вторник в фудмолле ДЕПО состоялась презентация мурала, посвященного объединению силы спорта и искусства. На открытии присутствовали создатели граффити: стрит-арт художник Shozy и звезды российского футбола, баскетбола, хоккея и киберспорта.

Концепция граффити состоит в визуализации силы игры, которой обладает как каждый вид спорта в целом, так и спортсмены и клубы по отдельности. Она способна ломать барьеры и любые преграды, объединять самых разных людей и выходить за рамки привычного, становясь искусством.

Граффити стало настоящей коллаборацией спорта и творчества, ведь для его создания объединились представители ведущих спортивных клубов страны и всемирно известный российский художник. В процессе подготовки спортсмены по очереди под руководством автора наносили удары краской об стену фудмолла ДЕПО . На их основе художник создавал мурал.

Инициатором проекта стала компания Winline, традиционно поддерживающая российский спорт и культуру боления. В этот раз компании удалось объединить искусство и спорт на главной лайфстайл-площадке Москвы.

— Поработать со спортсменами такого высокого уровня было невероятно интересно и вдохновляюще — я получил от них заряд энергии и драйва, который пронес через весь процесс создания мурала, — отметил Данила Shozy. - Сочетать 3D-технику с готовыми элементами в итоговом рисунке стало интересным вызовом, и результат, на мой взгляд, удался: получилось передать силу, с которой спортсмены вышибают все преграды на своем пути. Хочу поблагодарить Winline за приглашение принять участие в проекте, способствующем популяризации российского спорта. Ведь когда граффити не только удивляет своими эффектами, но и разговаривает с аудиторией, доносит смыслы — это тот самый public art, который хочется делать.

В творческом процессе приняли участие известные спортсмены, игроки и звезды партнерских клубов Winline: Андрей Аршавин (ФК «Зенит»), Георгий Джикия и Александр Соболев (ФК «Спартак»); Данис Зарипов (ХК «Ак Барс»), Антон Бурдасов (ХК «Трактор»), Никита Сетдиков (ХК «Сибирь»); Семен Антонов (БК «ЦСКА»), Сергей Моня (БК «Зенит»), Станислав Ильницкий (БК «Уникс»), а также киберстример и видеоблогер Вячеслав Бустер Леонтьев.

— Я с большим интересом откликнулся на возможность быть причастным к проекту на стыке спорта и искусства, — сказал Андрей Аршавин. — Создание мурала объединило сразу нескольких спортсменов — мы разные, и мы представляем разные дисциплины, но нас всех объединяет общий драйв, и Shozy удивительным образом удалось это прочувствовать и воплотить. Хочу поблагодарить компанию Winline за приглашение стать частью проекта, продвигающего отечественный спорт, очень важно, что мы вместе продолжаем создавать интересное и вдохновляющее для российских болельщиков!

Автор мурала — российский художник Данила Shozy Шмелев, частый участник фестивалей городского искусства, получивший всемирное признание благодаря граффити в своей удивительной 3D-технике и искусству оптических иллюзий.

В процессе подготовки мурала была создана лимитированная коллекция арт-мерча, который будет распространяться на домашних матчах клубов-партнеров Winline вместе с автографами звездных участников.