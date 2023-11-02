Колобков: «МОК обязан заниматься развитием спорта, любая дискриминация неприемлема»

Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал действия Международного олимпийского комитета (МОК) и его руководителей.

«Считаю, что МОК обязан заниматься развитием спорта и проведением соревнований, продвигая при этом настоящие олимпийские ценности. Любая дискриминация спортсменов, на мой взгляд, будет неприемлемой, исходя из совершенно любого контекста для этого. К глубокому сожалению, несколько лет назад организация приняла иное решение в отношении россиян. Сейчас мы видим последствия тех неправильных действий, которые предпринимались в угоду определенным странам и политике», — цитирует Колобкова RT.