Колосков: «Никто и никогда не говорил о том, что РФС должен лишиться членства в УЕФА»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с «СЭ» поделился мнением о решении РФС не выходить из УЕФА.

«С 1945 года РФС, тогда ФФС, является членом УЕФА. Никто и никогда не говорил о том, что РФС должен лишиться членства в Союзе европейских футбольных ассоциаций. РФС работал и будет работать», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Ранее о том, что РФС остается в УЕФА, рассказал генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил Россию от участия в официальных матчах и турнирах.