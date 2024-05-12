Комитет Госдумы по спорту поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта

Сегодня, 14:33
Комитет Госдумы по физкультуре и спорту рекомендовал утвердить кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта. Об этом сообщил председатель комитета Дмитрий Свищев.
«По итогам мероприятия членами комитета была принята к сведению информация кандидата Михаила Дегтярева о программе основных направлений деятельности Министерства спорта Российской Федерации. Принято решение рекомендовать Государственной Думе утвердить кандидатуру Михаила Дегтярева министром спорта России», — передает слова Свищева корреспондент «СЭ».
Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта. Занимавший пост главы ведомства Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров.
Дегтярев является мастером спорта по фехтованию.