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Сегодня, 14:33

Комитет Госдумы по спорту поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта

Артем Бухаев
Корреспондент
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Комитет Госдумы по физкультуре и спорту рекомендовал утвердить кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта. Об этом сообщил председатель комитета Дмитрий Свищев.

«По итогам мероприятия членами комитета была принята к сведению информация кандидата Михаила Дегтярева о программе основных направлений деятельности Министерства спорта Российской Федерации. Принято решение рекомендовать Государственной Думе утвердить кандидатуру Михаила Дегтярева министром спорта России», — передает слова Свищева корреспондент «СЭ».

Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта. Занимавший пост главы ведомства Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров.

Дегтярев является мастером спорта по фехтованию.

Дмитрий Свищев
Михаил Дегтярев
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