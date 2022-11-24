Комитет Госдумы РФ по спорту рекомендовал принять законопроект о физподготовке военнослужащих

Начальник управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ Андрей Зыков рассказал о том, что комитет Госдумы РФ по физкультуре и спорту обсудил новый закон о подготовке военнослужащих.

«Данный законопроект нам жизненно необходим. Он предоставляет федеральным органам исполнительной власти, у которых по закону есть военная служба и специальные виды службы, право устанавливать требования к уровню физической подготовленности военнослужащих и определяет порядок организации физической подготовки. В настоящее время нами разработан проект по физической подготовке военнослужащих, который учитывает много современных военных моментов, изменившиеся с учетом проведения СВО, и так далее. К тому же законопроект учитывает порядок физической подготовки военнослужащих, получивших травмы», — приводит слова Зыкова ТАСС.

Обсуждение проекта федерального закона во втором чтении состоится 6 декабря.