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24 ноября, 13:49

Комитет Госдумы РФ по спорту рекомендовал принять законопроект о физподготовке военнослужащих

Сергей Разин
корреспондент
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Начальник управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ Андрей Зыков рассказал о том, что комитет Госдумы РФ по физкультуре и спорту обсудил новый закон о подготовке военнослужащих.

«Данный законопроект нам жизненно необходим. Он предоставляет федеральным органам исполнительной власти, у которых по закону есть военная служба и специальные виды службы, право устанавливать требования к уровню физической подготовленности военнослужащих и определяет порядок организации физической подготовки. В настоящее время нами разработан проект по физической подготовке военнослужащих, который учитывает много современных военных моментов, изменившиеся с учетом проведения СВО, и так далее. К тому же законопроект учитывает порядок физической подготовки военнослужащих, получивших травмы», — приводит слова Зыкова ТАСС.

Обсуждение проекта федерального закона во втором чтении состоится 6 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/16416089
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