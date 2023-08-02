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Елагин: «После тяжелого спектакля выкурить сигаретку, махнуть в гримерке по сто грамм — это святое!»

Комментатор Елагин рассказал об одной из театральных традиций
Александр Кружков
Обозреватель
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Популярный комментатор и один из ведущих актеров театра «У Никитских ворот», заслуженный артист России Александр Елагин, которому сегодня исполняется 70 лет, в интервью «СЭ» рассказал об одной из театральных традиций.

— Художественному руководителю театра «У Никитских ворот» Марку Розовскому 86 лет. Он в изумительной форме, каждый год премьера за премьерой. Глядя на него, понимаете, что стареть не страшно?

— Что такое старость? Мне кажется, она наступит, когда начну волочить ноги, на сцене или во время репортажа стану забывать слова. Когда не будет тяги к женщинам. И к рюмке.
После тяжелого спектакля выкурить сигаретку, махнуть в гримерке по сто грамм — это ж святое! Мне рассказывали, что даже в великом БДТ Кирилл Лавров, отыграв спектакль, доставал бутылочку «Московской», раскладывал на газетке закуску и выпивал с Басиком, Олегом Басилашвили. Театральная традиция!

Впрочем, к тому моменту, когда накроет старость, которую описал, наверное, я уже не буду появляться ни на сцене, ни у микрофона. Превращусь в обычного пенсионера. Если раньше не откинусь в ящик.

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