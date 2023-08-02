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Елагин: «В футбол уже не играю, но за автобусом бегаю до сих пор»

Елагин рассказал о своем отношении к возрасту
Александр Кружков
Обозреватель
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Популярный комментатор и один из ведущих актеров театра «У Никитских ворот», заслуженный артист России Александр Елагин, которому сегодня исполняется 70 лет, в интервью «СЭ» рассказал об отношении к возрасту.

— С какими мыслями встречаете юбилей?

— Странные ощущения... Кажется, что ничего не изменилось. По-прежнему работаю в театре. Комментирую матчи. Да, в футбол с друзьями уже не играю, но за автобусом бегаю до сих пор. Курю. Выпиваю. Не отказываю себе и во всяких маленьких безобразиях, ха-ха. Вроде все как обычно!

При этом чувствую, как уходит время. Оно сжимается, все чаще ты провожаешь тех, с кем шел по жизни рядом. Удивительное совпадение — именно в год юбилея теряю самых близких. В 2003-м умерла мама, которая так и не узнала, что мне дали «заслуженного артиста». Она скончалась в январе, а звание я получил осенью. В 2013-м похоронил жену. Месяц назад — сестру.

На прошлой неделе не стало чудесной актрисы Нины Дробышевой, с которой мы когда-то снимались у Романа Виктюка в телеспектакле. Не скажу, что сдружились, — но всегда очень тепло общались. Обсуждали литературу, театр, кино.

Вот в такие моменты вспоминаешь о прожитых годах. О том, какой шлейф за спиной. Зато с возрастом приходит опыт — а с ним и четкое понимание, что в некоторых ситуациях уже можно обойтись малой кровью. Не рвать душу, не тратить нервы, силы. Знаете, это здорово облегчает жизнь!

Только не подумайте, что имею в виду работу на сцене или у микрофона. Ни в коем случае! Там халтурить нельзя. Если не будешь выкладываться на полную катушку, это сразу аукнется. Получишь бумерангом по башке.

Александр Елагин. Александр Елагин: «В футбол уже не играю, но за автобусом бегаю до сих пор»
Александр Елагин
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