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22 апреля, 17:24

Губерниев — о Гашеке: «Клинический идиот. Пусть пишет следующее письмо в штаб-квартиру НАТО»

Комментатор Губерниев назвал Доминика Гашека клиническим идиотом
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на заявление экс-вратаря сборной Чехии и члена Зала хоккейной славы Доминика Гашека, который обвинил бывшего президента России Дмитрия Медведева в публичной угрозе убийством.

Медведев пошутил, что Гашек может совершить суицид после снайперского рекорда россиянина Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Гашек в ответ отправил в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) письма, в которых заявил, что Медведев угрожает ему.

«Следующее письмо пусть напишет в штаб-квартиру НАТО, а лучше в Генштаб Чехии. Вообще, должен сказать, что Гашеку надо обратиться в медицинские центры Карловых Вар и других городов страны, где ему смогут оказать достойную помощь. Потому что Гашек — клинический идиот», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Губерниева.

60-летний Гашек — олимпийский чемпион в составе сборной Чехии и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта». В сезоне-2010/11 он выступал за «Спартак» в КХЛ, после чего завершил карьеру.

Доминик Гашек и&nbsp;Дмитрий Медведев.Новое безумство Гашека. Обвинил Медведева в угрозе убийством — Дмитрий Анатольевич ответил
Дмитрий Губерниев
Доминик Гашек
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