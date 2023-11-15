Комментаторы Матч ТВ устроили скандал из-за ТЭФИ: Губерниев оскорбил Генича

Комментаторы телеканала Матч ТВ Дмитрий Шнякин, Константин Генич и Дмитрий Губерниев устроили скандал из-за ежегодной премии ТЭФИ.

После публикации номинантов на награду «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» Шнякин удивился тому, что в списке нет его совместного репортажа с Романом Трушечкиным с финала ЧМ-2022, но дважды упоминается Губерниев.

На премию выдвинуты эфир программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» от 19 февраля 2023 года, репортаж Губерниева с мужской лыжной гонки на Олимпиаде-2022 в Пекине и эфир программы «Катар-2022. Все на футбол» с Георгием Черданцевым.

Константин Генич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ?»

«Номинации ТЭФИ словно напоминание: я настолько немощный комментатор, что умудрился испортить даже выдающийся финал ЧМ-2022 и потопил партнера Трушечкина. Репортаж которого удивительным образом проиграл конкуренцию одному из двух Губерниевых», — написал в своем Telegram-канале Шнякин.

Шнякина поддержал Константин Генич, который заявил, что комментарий с финала футбольного чемпионата мира обязан присутствовать в номинации.

«Конечно, без всяких скидок, без всяких лишних отсылок и прочего: комментаторы финала чемпионата мира обязаны получить ТЭФИ! Не должны, а просто обязаны! Исключительно мое мнение. Не потому что я дружу с Трушечкиным или Шнякиным, а потому что это был великий финал и однозначно великолепный комментарий. Димас/Рома, ТЭФИ от коллег и аудитории вы заслужили без всяких премий от академиков. Аплодирую. Уважаю и люблю я Диму Губерниева, но какой на хрен Биатлон от 19.02?! Кошмар», — написал Генич в своем Telegram-канале.

После этого Дмитрий Губерниев ответил обоим коллегам, назвав их претензии смешными.

«Это очень все смешно! Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! И за классную программу «Биатлон с Губерниевым», и за блестящую программу «Все на Матч»! Просто надо хорошо работать и не завидовать... И смех и грех...

И не переживайте, дорогие коллеги! Вы проигрывали и будете всегда проигрывать! Это нормально! Это как божий дар и яичница! Признание коллег по цеху надо заслужить! Мы в лыжах и биатлоне работаем гораздо лучше вас всех вместе взятых, это знает вся наша большая страна! Зависть, золотые мои коллеги — футбольные комментаторы, чувство плохое! Зависть — удел слабых! А сильные готовятся к зимнему сезону — скоро биатлон и лыжи!

Генич, я правильно понимаю, тот, кто с Месси на поле вышел, тот тоже лучший футболист мира? А вот замечательный Георгий Черданцев очень хорошо отработал в студии на ЧМ по футболу и заслуженно выдвинут коллегами по цеху на премию ТЭФИ! Георгий, респект!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Так никогда не говорил Курдюков, что не мешало ему всегда быть с отрывом лучшим комментатором биатлона»

Шнякин решил ответить Губерниеву, посчитав его посты слишком эгоистичными.

«Поверхностная психология и вкуснейший попкорн! Ну как такое не обожать? Признание в том, какой же я слабый, раз прибил работу могучего Трушечкина. Получаешь приятную и незаслуженную оценку маэстро Генича. Да и все в целом. Без оценок. А в ответ — вулканическое и показательное горение ягодиц! Как же задело. Особенно люблю вот этот старый трюк: «Мне все-все завидуют!»

Вдруг подумал, что так никогда не говорил Сергей Курдюков. Что не мешало ему всегда быть с отрывом лучшим комментатором биатлона», — написал Шнякин.

Вслед за этим Губерниев опубликовал скриншот опроса из Telegram-канала Константина Генича «Первая фамилия, которая приходит на ум, когда вы слышите «Матч ТВ», в котором он занял первое место.

«Не могу удержаться! Этот опрос был в телеге футбольного комментатора Генича сразу после финала ЧМ по футболу! Лучшего за полвека! Вопросы, как говорится, есть? Тень... Знай свое место... Погрешность статистическая...» — написал Губерниев.

Церемония награждения лауреатов ТЭФИ-2023 пройдет 7 и 8 декабря.