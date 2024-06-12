Концерт на День России: все исполнители и где смотреть трансляцию

В среду, 12 июня, в День России по стране проходят масштабные празднования с фестивалями, мастер-классами, экскурсиями и салютом. Также состоится большой праздничный концерт, посвященный Дню России. Выступления популярных артистов покажут на телеканале «Россия-1». Начало эфира — в 21.00 по московскому времени.

На главную сцену Красной площади выйдут звезды российской эстрады. Свои хиты исполнят Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина, Олег Газманов, Валерия, Сергей Лазарев, Любэ, Николай Басков, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Григорий Лепс, SHAMAN, Александр Розенбаум, Денис Майданов, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Зара и другие. Также в этот вечер выступят Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева и Кубанский казачий хор. Ведущими мероприятия станут Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.