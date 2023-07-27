Концерты и фестивали в Москве летом 2023: афиша и расписание

Сегодня, 12:00
Гостям и жителям столицы предлагают весело провести время на концертах и оупен-эйрах, познакомиться с культурой других стран и насладиться классической музыкой.
Фестиваль Chess & Jazz
Категория: 0+
Дата: 29 июля — 30 июля 2023
Место: сад «Эрмитаж»
Цена: от 4000 рублей
Фестиваль откроют L'One, Антоха МС, Mirele, BLIZKEY. В остальные дни выступят Антон Беляев, Владимир Пресняков. Хедлайнер мероприятия — Леонид Агутин. Можно будет поиграть в интеллектуальные игры, шахматы, головоломки.
Фестиваль RED Summer
Категория: 18+
Дата: 24 июня — 12 августа 2023
Место: Красный Октябрь, VK Gipsy
Цена: от 1000 рублей
В рамках фестиваля пройдет 10 концертов. Здесь можно послушать любимых исполнителей. Среди них GONE.Fludd, Мот, Дельфин, Зиверт, Моя Мишель и другие. Концерты проходят в романтичной обстановке на крыше.
Фортепианный фестиваль Pianissimo
Категория: 12+
Дата: 6 июля — 17 августа 2023
Место: дом культуры «ГЭС-2»
Цена: 2500 рублей
Молодые виртуозы Италии, Турции, Великобритании, Швейцарии и России выступят в Москве этим летом. Участники — обладатели множества наград международных конкурсов. Музыканты исполнят лучшие произведения Шопена, Рахманинова, Чайковского, Моцарта и Шуберта.
Фестиваль «Ночи барокко»
Категория: 6+
Дата: 8 июля — 5 августа 2023
Место: музей-усадьба «Архангельское»
Цена: от 2500 рублей, есть льготы
Гостям и жителям столицы предлагают посетить фестиваль «Ночи барокко». Играть будут музыканты лучших театров России, многие из них — лауреаты международных конкурсов. Артисты исполнят произведения Вивальди, Баха, Перселла.
Фестиваль Summer Sound
Категория: 16+
Дата: 12 июля — 6 августа 2023
Место: дизайн-завод «Флакон»
Цена: от 1800 рублей
Организаторы подготовили серию летних концертов в самом центре Москвы. Перед зрителями выступят фрешмены и культовые исполнители. Под открытым небом можно будет послушать Zoloto, «Градусы», Сироткин, «Иванушки International», которые исполнят свои лучшие хиты.
Фестиваль искусств «Вдохновение»
Категория: 0+
Дата: июль — август 2023
Место: ВДНХ
Цена: бесплатно
Марафон международных театральных постановок состоится на пяти разных площадках ВДНХ: в Доме культуры, Зеленом театре, павильоне «Рабочий и колхозница», парке «Останкино» и Шахматном клубе. Более 50 разных мероприятий можно посмотреть за несколько дней.
Фестиваль «Порог Восприятия Звука»
Категория: 16+
Дата: 29 июля 2023
Место: клуб «Mutabor»
Цена: от 1800 до 3100 рублей
Перед зрителями предстанут около 30 музыкальных групп. Все они совершенно разных направлений от инди-попа до панк-рока. Также будут организованы зоны отдыха и маркета. Можно будет сделать даже пирсинг или тату.
Фестиваль Wild Energy Fest
Категория: 16+
Дата: 6 августа 2023
Место: Главclub
Цена: от 1200 рублей
Фестиваль планировалось провести еще в 2022 году, однако его перенесли на год. Поклонников тяжелой музыки ждут выступления не только российских исполнителей, но и зарубежных. Среди них шведская пост-хардкор-группа ADEPT, американская метал-группа BAD OMENS и британский бэнд Bury Tomorrow.
Фестиваль BPM: Summer 2023
Категория: 16+
Дата: 6 августа 2023
Место: дизайн-завод «Флакон»
Цена: от 1500 до 3700 рублей
Это летняя Open air версия одноименного фестиваля, который прогремел весной в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторами заявлена разнообразная программа, которая состоит из выступлений таких артистов, как Lumen, Тони Раут & Гарри Топор, Neverlove, Максим Свобода.
День Индии в Москве
Категория: 0+
Дата: 10 августа — 13 августа 2023
Место: парк «Остров мечты»
Цена: бесплатно
Познакомиться с культурой Индии можно будет в парке «Остров мечты». Будет все: от национальных танцев, фестиваля колесниц до церемонии бракосочетания. На базаре можно приобрести специи, косметику, еду. Проведут и мастер-класс по приготовлению национальных блюд, можно посетить занятия по йоге и аюрведе, а также посмотреть фильмы Болливуда.
Тайский фестиваль
Категория: 0+
Дата: 4 августа — 6 августа 2023
Место: сад «Эрмитаж»
Цена: бесплатно
Гостей и жителей столицы познакомят с тайской культурой. Здесь расскажут о национальной кухне, ремесле, боевых искусствах. Будут танцевальные и музыкальные номера, маркеты и сувенирные лавки, показ мод, тайский массаж и СПА.
SandlerFest
Категория: 6+
Дата: 20 августа 2023
Место: Зеленый театр (ВДНХ)
Цена: от 1000 рублей
Российский фестиваль объединяет все направления рок-музыки. Продюсер Игорь Сандлер дает шанс молодым артистам заявить о себе. На сцену они выйдут вместе с прославленными артистами. Среди них Николай Носков, Ольга Кормухина и Алексей Белов.
Фестиваль МУЗ-ТВ. Первоклассный МузON
Категория: 16+
Дата: 17 августа 2023
Место: концертный зал «Москва»
Цена: от 1500 рублей
Концерт приурочен ко Дню знаний. Развлекать гостей будут популярные артисты Лолита, Gayazov$ Brother$, Дима Билан, Хабиб, Ольга Серябкина, Ваня Дмитриенко, Юлианна Караулова и другие. На мероприятии будет проходить съемка, которую потом покажут на МУЗ-ТВ.
Base Fest
Категория: 18+
Дата: 26 августа 2023
Место: клуб «Base»
Цена: от 1200 до 5000 рублей
На сцену выйдут представители совершенно разных музыкальных жанров: панка, латин-рока, фолка, поп-рока. Выступят артисты разных поколений, имя хедлайнера пока не разглашается.
Like Fest Summer
Категория: 6+
Дата: 12 — 14 августа 2023
Место: клуб «Base»
Цена: от 1500 до 10 000 рублей
Развлекать гостей будут молодые исполнители и блогеры. Организаторы обещают выступления Вали Карнавал, Джарахова, Юли Гаврилиной и Xolidayboy. Площадка будет иметь несколько ярких фотозон. Например, ярко-розовые корнеры по мотивам фильма «Барби».
Фестиваль «Панки в городе»
Категория: 16+
Дата: 12 августа
Место: Дизайн-завод
Цена: от 2900 до 8500 рублей
Мероприятие популярно среди любителей панк-рока. Ежегодно этот фестиваль открывает новые имена. Участники этого года: «Операция Пластилин», «Гудтаймс», ПТВП, «Смех», «Включай Микрофон!», «Потомучто», KDRR, «Скоты», «Влажность».
Фестиваль «Спасская башня»
Категория: 0+
Дата: 26 августа — 3 сентября 2023
Место: Красная площадь
Цена: от 2400 до 7800 рублей
Традиционный фестиваль «Спасская башня» в этом году будет представлен классической, народной и военной музыкой. Также ожидаются оружейное шоу, конные выступления, танцевальные номера и парадные дефиле. Примут участие Президентский оркестр РФ и Центральный военный оркестр Министерства обороны, Показательный оркестр МЧС. Из популярных артистов на сцену поднимутся Сергей Мазаев, Shaman, Олег Газманов и участник шоу «Голос» Федор Рытиков.