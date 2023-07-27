Концерты и фестивали в Москве летом 2023: афиша и расписание

Фестиваль МУЗ-ТВ пройдет в Москве в июле и августе 2023

Рассказываем, какие фестивали примет Москва этим летом.

Гостям и жителям столицы предлагают весело провести время на концертах и оупен-эйрах, познакомиться с культурой других стран и насладиться классической музыкой.

Фестиваль Chess & Jazz

Категория: 0+

Дата: 29 июля — 30 июля 2023

Место: сад «Эрмитаж»

Цена: от 4000 рублей

Фестиваль откроют L'One, Антоха МС, Mirele, BLIZKEY. В остальные дни выступят Антон Беляев, Владимир Пресняков. Хедлайнер мероприятия — Леонид Агутин. Можно будет поиграть в интеллектуальные игры, шахматы, головоломки.

Фестиваль RED Summer

Категория: 18+

Дата: 24 июня — 12 августа 2023

Место: Красный Октябрь, VK Gipsy

Цена: от 1000 рублей

В рамках фестиваля пройдет 10 концертов. Здесь можно послушать любимых исполнителей. Среди них GONE.Fludd, Мот, Дельфин, Зиверт, Моя Мишель и другие. Концерты проходят в романтичной обстановке на крыше.

Фото Фортепианный фестиваль Pianissimo

Фортепианный фестиваль Pianissimo

Категория: 12+

Дата: 6 июля — 17 августа 2023

Место: дом культуры «ГЭС-2»

Цена: 2500 рублей

Молодые виртуозы Италии, Турции, Великобритании, Швейцарии и России выступят в Москве этим летом. Участники — обладатели множества наград международных конкурсов. Музыканты исполнят лучшие произведения Шопена, Рахманинова, Чайковского, Моцарта и Шуберта.

Фестиваль «Ночи барокко»

Категория: 6+

Дата: 8 июля — 5 августа 2023

Место: музей-усадьба «Архангельское»

Цена: от 2500 рублей, есть льготы

Гостям и жителям столицы предлагают посетить фестиваль «Ночи барокко». Играть будут музыканты лучших театров России, многие из них — лауреаты международных конкурсов. Артисты исполнят произведения Вивальди, Баха, Перселла.

Фестиваль Summer Sound

Категория: 16+

Дата: 12 июля — 6 августа 2023

Место: дизайн-завод «Флакон»

Цена: от 1800 рублей

Организаторы подготовили серию летних концертов в самом центре Москвы. Перед зрителями выступят фрешмены и культовые исполнители. Под открытым небом можно будет послушать Zoloto, «Градусы», Сироткин, «Иванушки International», которые исполнят свои лучшие хиты.

Фестиваль искусств «Вдохновение»

Категория: 0+

Дата: июль — август 2023

Место: ВДНХ

Цена: бесплатно

Марафон международных театральных постановок состоится на пяти разных площадках ВДНХ: в Доме культуры, Зеленом театре, павильоне «Рабочий и колхозница», парке «Останкино» и Шахматном клубе. Более 50 разных мероприятий можно посмотреть за несколько дней.

Фестиваль «Порог Восприятия Звука»

Категория: 16+

Дата: 29 июля 2023

Место: клуб «Mutabor»

Цена: от 1800 до 3100 рублей

Перед зрителями предстанут около 30 музыкальных групп. Все они совершенно разных направлений от инди-попа до панк-рока. Также будут организованы зоны отдыха и маркета. Можно будет сделать даже пирсинг или тату.

Фото Wild Energy Fest

Фестиваль Wild Energy Fest

Категория: 16+

Дата: 6 августа 2023

Место: Главclub

Цена: от 1200 рублей

Фестиваль планировалось провести еще в 2022 году, однако его перенесли на год. Поклонников тяжелой музыки ждут выступления не только российских исполнителей, но и зарубежных. Среди них шведская пост-хардкор-группа ADEPT, американская метал-группа BAD OMENS и британский бэнд Bury Tomorrow.

Фестиваль BPM: Summer 2023

Категория: 16+

Дата: 6 августа 2023

Место: дизайн-завод «Флакон»

Цена: от 1500 до 3700 рублей

Это летняя Open air версия одноименного фестиваля, который прогремел весной в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторами заявлена разнообразная программа, которая состоит из выступлений таких артистов, как Lumen, Тони Раут & Гарри Топор, Neverlove, Максим Свобода.

День Индии в Москве

Категория: 0+

Дата: 10 августа — 13 августа 2023

Место: парк «Остров мечты»

Цена: бесплатно

Познакомиться с культурой Индии можно будет в парке «Остров мечты». Будет все: от национальных танцев, фестиваля колесниц до церемонии бракосочетания. На базаре можно приобрести специи, косметику, еду. Проведут и мастер-класс по приготовлению национальных блюд, можно посетить занятия по йоге и аюрведе, а также посмотреть фильмы Болливуда.

Тайский фестиваль

Категория: 0+

Дата: 4 августа — 6 августа 2023

Место: сад «Эрмитаж»

Цена: бесплатно

Гостей и жителей столицы познакомят с тайской культурой. Здесь расскажут о национальной кухне, ремесле, боевых искусствах. Будут танцевальные и музыкальные номера, маркеты и сувенирные лавки, показ мод, тайский массаж и СПА.

SandlerFest

Категория: 6+

Дата: 20 августа 2023

Место: Зеленый театр (ВДНХ)

Цена: от 1000 рублей

Российский фестиваль объединяет все направления рок-музыки. Продюсер Игорь Сандлер дает шанс молодым артистам заявить о себе. На сцену они выйдут вместе с прославленными артистами. Среди них Николай Носков, Ольга Кормухина и Алексей Белов.

Ольга Бузова. Фото Global Look Press

Фестиваль МУЗ-ТВ. Первоклассный МузON

Категория: 16+

Дата: 17 августа 2023

Место: концертный зал «Москва»

Цена: от 1500 рублей

Концерт приурочен ко Дню знаний. Развлекать гостей будут популярные артисты Лолита, Gayazov$ Brother$, Дима Билан, Хабиб, Ольга Серябкина, Ваня Дмитриенко, Юлианна Караулова и другие. На мероприятии будет проходить съемка, которую потом покажут на МУЗ-ТВ.

Base Fest

Категория: 18+

Дата: 26 августа 2023

Место: клуб «Base»

Цена: от 1200 до 5000 рублей

На сцену выйдут представители совершенно разных музыкальных жанров: панка, латин-рока, фолка, поп-рока. Выступят артисты разных поколений, имя хедлайнера пока не разглашается.

Валя Карнавал. Фото Global Look Press

Like Fest Summer

Категория: 6+

Дата: 12 — 14 августа 2023

Место: клуб «Base»

Цена: от 1500 до 10 000 рублей

Развлекать гостей будут молодые исполнители и блогеры. Организаторы обещают выступления Вали Карнавал, Джарахова, Юли Гаврилиной и Xolidayboy. Площадка будет иметь несколько ярких фотозон. Например, ярко-розовые корнеры по мотивам фильма «Барби».

Фестиваль «Панки в городе»

Категория: 16+

Дата: 12 августа

Место: Дизайн-завод

Цена: от 2900 до 8500 рублей

Мероприятие популярно среди любителей панк-рока. Ежегодно этот фестиваль открывает новые имена. Участники этого года: «Операция Пластилин», «Гудтаймс», ПТВП, «Смех», «Включай Микрофон!», «Потомучто», KDRR, «Скоты», «Влажность».

Фестиваль «Спасская башня»

Категория: 0+

Дата: 26 августа — 3 сентября 2023

Место: Красная площадь

Цена: от 2400 до 7800 рублей

Традиционный фестиваль «Спасская башня» в этом году будет представлен классической, народной и военной музыкой. Также ожидаются оружейное шоу, конные выступления, танцевальные номера и парадные дефиле. Примут участие Президентский оркестр РФ и Центральный военный оркестр Министерства обороны, Показательный оркестр МЧС. Из популярных артистов на сцену поднимутся Сергей Мазаев, Shaman, Олег Газманов и участник шоу «Голос» Федор Рытиков.