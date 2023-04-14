Кондитер Семянива назвала рецепт пасхи без яиц

Суперфиналистка проектов «Кондитер-3» и «Белый китель» Анастасия Семянива рассказала, как приготовить творожную пасху без яиц и масла и без термической обработки.

По словам кондитера, для творожной пасхи без яиц понадобятся: творог 9% — 600 г; сметана 25% — 250 г; сахар — 150 г; изюм — 40 г; ванилин, корица, мускатный орех — по вкусу.

Нужно смешать творог со сметаной (можно воспользоваться миксером), добавить сахар и изюм, который предварительно замачивается в кипятке, а также специи. Получившуюся массу следует хорошо размешать.

Форму для пасхи необходимо застелить влажной марлей, утрамбовать в нее творог и поместить под гнет в холодильник на несколько часов.

«Саму форму поставьте на тарелку, в нее будет стекать сыворотка. Готовую пасху переверните на тарелку, аккуратно снимите марлю — готово!» — приводит «Life.ru» слова Семянивой.