Конюхов завершит плавание через два океана из-за поломки лодки

Российский путешественник Федор Конюхов не завершит одиночную экспедицию на весельной лодке «АКРОС» через два океана.

Об этом сообщается на сайте путешественника. Причиной приостановки на 114-й день плавания стала поломка лодки Конюхова в результате нескольких переворотов во время штормов в феврале. Ожидается, что 30-31 марта он будет эвакуирован на борт проходящего судна.

«На текущий момент ключевые системы управления лодкой и жизнеобеспечения вышли из строя. Федор вчера подтвердил, что к текущим неисправностям добавилась новая — полностью вышел из строя блок управления автопилотом. Это означает, что в условиях будущих штормов лодку не получится удерживать на заданном курсе и она неминуемо будет вставать бортом к волне, что приведет к новым переворотам и критическим повреждениям», — говорится в сообщении.

Конюхов 5 декабря стартовал в проливе Дрейка, соединяющем южные части Атлантического и Тихого океанов. За 67 дней Конюхов пересек Южную Атлантику, став первым человеком в истории, кто сумел пройти подобный маршрут на весельной лодке. Предполагаемым местом финиша путешествия было побережье Западной Австралии.