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Сегодня, 19:51

Костомаров поделился воспоминаниями об актрисе Заворотнюк

Алина Савинова
Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров отметил, что актриса Анастасия Заворотнюк была ярким и светлым человеком.

О смерти заслуженной артистки РФ стало известно в четверг, 30 мая. На протяжении нескольких лет она боролась с онкологией. Прощание с актрисой прошло 1 июня.

«Она была ярким, светлым, искрометным человеком. Мы знали друг друга, много пересекались на льду. Анастасия была ведущей, сама пробовала кататься. Глубочайшие соболезнования [мужу актрисы] Петру Чернышеву, родным и близким. На их плечи выпала непростая доля, так долго бороться с этой болезнью было чрезвычайно тяжело. Земля ей пухом, мне кажется, сейчас ей стало гораздо легче», — цитирует Костомарова ТАСС.

За свою карьеру Заворотнюк приняла участие в 37 проектах. Самую большую известность ей принесла роль няни в сериале «Моя прекрасная няня». Она также была ведущей нескольких популярных телевизионных шоу, среди которых «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень» и другие. Актриса перестала появляться на телеэкранах в 2019 году.

Источник: ТАСС
Роман Костомаров
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