Костомаров показал, как плавает в бассейне

Олимпийский чемпион Роман Костомаров выложил видео, на котором он плавает в бассейне.

«Идем, бежим, а теперь и плывем. Только вперед», — написал Костомаров под видео в своем официальном Telegram-канале.

25 сентября фигурист выложил ролик, на котором он гуляет по набережной вместе со своей женой Оксаной Домниной.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

23 сентября Костомаров рассказал, что ему может предстоять еще одна операция.