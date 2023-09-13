Костомаров — об уходе Домниной к другому мужчине в 2013-м: «Она ушла не прячась, не втихую»

Российский фигурист Роман Костомаров высказался о расставании с женой Оксаной Домниной.

В 2013-м году Костомаров и Домнина объявили о расставании. Фигуристка ушла от Костомарова к актеру Владимиру Яглычу. Несмотря на это, год спустя Костомаров и Домнина поженились, а позже появились у них дети.

«Она ушла не прячась, не втихую», — сказал спортсмен в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.