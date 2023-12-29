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Сегодня, 10:00

Куда сходить в Москве в новогодние праздники: афиша и расписание спектаклей в театрах

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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В московских театрах в январе пройдут специальные новогодние спектакли для семей с детьми. Большой театр, Малый театр, Театр имени Вахтангова, МХАТ имени Чехова и другие, предлагают широкий выбор спектаклей различных жанров — от драмы до комедии, от мюзикла до балета.

Билеты на театральные спектакли обычно можно приобрести заранее через официальные сайты театров или через платформы онлайн-бронирования билетов.

  • Государственный Кремлевский Дворец — традиционные новогодние ёлочные представления — с 26 декабря 2023 года по 8 января 2024 года
  • «Мосфильм» — новогоднее представление «Самый Новый год! Не так ли?» — с 25 декабря по 8 января
  • Храм Христа Спасителя — представление по мотивам «Рождественских повестей» Чарльза Диккенса — с 26 декабря по 8 января;
  • Союзмультфильм" — интерактивное представление «Мульт и Елка» в VK Stadium — с 27 декабря по 7 января "
  • Парк киноприключений «Мастер Панин» — елка каскадеров «Тайна планеты роботов» — с 23 декабря по 6 января
  • Культурный центр «Вдохновение» — представление «Тайна ледяного дракона» — с 23 по 24 декабря.
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