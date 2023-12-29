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Сегодня, 06:00

Куда сходить в Москве в новогодние праздники: режим работы музеев

Какб будут работать музеи Москвы в новогодние праздники
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Вид на исторический музей.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В новогодние праздники музеи Москвы будут работать по особому расписанию. «СЭ» представляет список самых популярных культурных заведений столицы и их режим работы в конце декабря 2023 года — начале января 2024-го.

Список музеев и график работы в новогодние праздники:

  1. Пушкинский музей. Будут работать главное здание и Галерея. Стоимость билетов: около в 450 рублей. Режим работы:
    — 31 декабря 2023 — с 10:00 до 18:00, вход и кассы до 17:00
    — с 2 по 7 января 2024 — с 10:00 до 20:00 (вход до 19:00)
    -1 и 8 января 2024 — закрыты.
  2. Исторический музей. Не работает 31 декабря и 1 января. Входной билет стоит 400 рублей.

    — Работает с 2 по 8 января с 10:00 до 21:00.

  3. Музей Победы.
    — 31 декабря музей открыт до 16.00 (кассы — до 14.00)
    — 1 января — выходной
    — с 24 декабря 2022 по 8 января 2023 — с 09:30 до 22:00.

  4. Третьяковская галерея. Все экспозиции и выставки будут закрыты 31 декабря 2023 и 1 января 2024.
    2, 3, 4, 5, 6 и 7 января — постоянные экспозиции и выставки в основном здании галереи, в Инженерном корпусе и в здании Новой Третьяковки — с 10:00 до 21:00.
    8 января года — экспозиции и выставки в основном здании галереи, в Новой Третьяковке и Западном крыле — с 10:00 до 18:00; в Инженерном корпусе — с 16:00 до 18:00; выставка «Николай Рерих» в Новой Третьяковке — с 10:00 до 20:00.

  5. Малые музеи Третьяковской галереи будут работать с 3 января по своему обычному расписанию.

  6. Дарвиновский музей.
    31 декабря — до 16:00.
    1 и 2 января — закрыт.
    с 3 января — по обычному расписанию    .

  7. Царицыно. Дворцово-выставочный комплекс и оранжереи:
    31 декабря, 1 января — выходные дни, 2-8 января — с 10:00 до 18:00 (кассы с 09:45 до 17:00).
    Парк: 31 декабря — с 06:00 до 20:00. В новогоднюю ночь — закрыт. 2-8 января — с 06:00 — 24:00.

  8. Музей-заповедник «Коломенское».
    31 декабря: выставки и экспозиции — закрыты; каток, горки и пункты проката — работают с 10:00 до 19:00, парковые территории — открыты с 5:30 до 22:00,
    1 января: выставки и экспозиции — закрыты, каток, горки и пункты проката — работают с 14:00 до 22:00, парковые территории — открыты с 5:30 до 22:00.
    2-8 января: выставки и экспозиции — открыты с 10:00 до 18:00, каток, горки и пункты проката — работают с 10:00 до 22:00, парковые территории — открыты с 5:30 до 22:00.

Куда сходить на&nbsp;Новый год в&nbsp;Москве. Новогодние мероприятия в Москве в 2024 году

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