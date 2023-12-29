Куда сходить в Москве в новогодние праздники: какие усадьбы и парки открыты бесплатно

Фестиваль «Усадьбы Москвы» проходит с 22 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в усадьбах и парках на территории административных округов.

В рамках Фестиваля запланированы мастер-классы, концерты, лекции, экскурсии. Посещение мероприятий бесплатное, вход свободный или по предварительной регистрации через туристический сервис RUSSPASS. Количество посетителей — от 30 до 2 000 человек. «СЭ» представляет расписание мероприятий и список локаций.

Фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима» в Москве 2023-2024: список бесплатных мероприятий и локаций