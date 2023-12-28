Новогодние ярмарки в Москве: список и время работы

Сегодня, 08:00
Москвичи и гости столицы могут провести праздники на различных ярмарках города. На них гости могут сделать памятные новогодние снимки, купить сувениры и подарки, а также просто приятно провести время в праздничной атмосфере. «СЭ» предлагает список наиболее известных ярмарок на территории Москвы с указанием дат работы и адресов.
Дата: 29 ноября 2023 — 29 февраля 2024
Место: Красная площадь
Дата: до 14 декабря 2023 года
Место: Тверская площадь
Дата: до 10 января 2024 года
Место: Универмаги и интернет-магазин СТОКМАНН
Дата: 30 ноября — 30 декабря 2023 года
Место: Кузнецкий мост, 11
Дата: с конца декабря 2023 до начала января 2024 года
Место: ВДНХ, пр-т Мира, 119
Дата: 23 декабря 2023 — 28 декабря 2024 года
Место: 5-й Лучевой просек, 5А, стр. 3
Дата: 9 — 10 декабря 2023 года
Место: Пространство Формат Лофт — подъезд 7 «Суздаль», Басманный двор, Бауманская, 15
Дата: 7 — 10 декабря 2023 года
Место: Торгово-выставочный комплекс «Тишинка», Тишинская площадь, 1
Дата: 21 — 24 декабря 2023 года
Место: Торгово-выставочный комплекс «Тишинка», Тишинская площадь, 1
Дата: 9 — 10 декабря 2023 года
Место: ТРЦ «Новомосковский», улица Хабарова, 2
Дата: с конца декабря 2023 года
Место: Библиотека иностранной литературы, Николоямская улица, 1