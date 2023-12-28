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Сегодня, 08:00

Новогодние ярмарки в Москве: список и время работы

В Москве пройдут новогодние и рождественские ярмарки
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Ярмарка в ГУМе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Москвичи и гости столицы могут провести праздники на различных ярмарках города. На них гости могут сделать памятные новогодние снимки, купить сувениры и подарки, а также просто приятно провести время в праздничной атмосфере. «СЭ» предлагает список наиболее известных ярмарок на территории Москвы с указанием дат работы и адресов.

Новогодние ярмарки в Москве

Гум-ярмарка

Дата: 29 ноября 2023 — 29 февраля 2024
Место: Красная площадь

Ярмарка на Тверской

Дата: до 14 декабря 2023 года
Место: Тверская площадь

Рождественский базар СТОКМАНН

Дата: до 10 января 2024 года
Место: Универмаги и интернет-магазин СТОКМАНН

Выставка-ярмарка на Кузнецком мосту

Дата: 30 ноября — 30 декабря 2023 года
Место: Кузнецкий мост, 11

Ярмарка на ВДНХ

Дата: с конца декабря 2023 до начала января 2024 года
Место: ВДНХ, пр-т Мира, 119

«Рождественский дар» в «Сокольниках»

Дата: 23 декабря 2023 — 28 декабря 2024 года
Место: 5-й Лучевой просек, 5А, стр. 3

Ярмарка на «Качи-Базаре»

Дата: 9 — 10 декабря 2023 года
Место: Пространство Формат Лофт — подъезд 7 «Суздаль», Басманный двор, Бауманская, 15

Новогодняя «Формула рукоделия» в «Тишинке»

Дата: 7 — 10 декабря 2023 года
Место: Торгово-выставочный комплекс «Тишинка», Тишинская площадь, 1

«Новогодние подарки» в «Тишинке

Дата: 21 — 24 декабря 2023 года
Место: Торгово-выставочный комплекс «Тишинка», Тишинская площадь, 1

Маркет «Круг Мастеров»

Дата: 9 — 10 декабря 2023 года
Место: ТРЦ «Новомосковский», улица Хабарова, 2

Ярмарка в «Иностранке»

Дата: с конца декабря 2023 года
Место: Библиотека иностранной литературы, Николоямская улица, 1

Куда сходить на&nbsp;Новый год в&nbsp;Москве. Новогодние мероприятия в Москве в 2024 году

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