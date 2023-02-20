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Сегодня, 17:41

Лавина сошла на санно-бобслейной трассе на Красной Поляне

Иван Шитик
Корреспондент
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На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи лавина снега снесла мост через ручей, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края, в результате инцидента никто не пострадал.

«На санно-бобслейной трассе на Красной Поляне сошла лавина по селеотводу, повреждено ограждение и коммуникации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи. Все произошло из-за того, что после проливных дождей под проезжей частью размыло грунт.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1077839-lavina-soshla-na-sanno-bobsleinoi-trasse-v-sochi
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