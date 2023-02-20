Лавина сошла на санно-бобслейной трассе на Красной Поляне

На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи лавина снега снесла мост через ручей, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края, в результате инцидента никто не пострадал.

«На санно-бобслейной трассе на Красной Поляне сошла лавина по селеотводу, повреждено ограждение и коммуникации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи. Все произошло из-за того, что после проливных дождей под проезжей частью размыло грунт.