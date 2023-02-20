Лавина сошла на санно-бобслейной трассе на Красной Поляне

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На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи лавина снега снесла мост через ручей, сообщает РЕН ТВ.
Как отмечает Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края, в результате инцидента никто не пострадал.
«На санно-бобслейной трассе на Красной Поляне сошла лавина по селеотводу, повреждено ограждение и коммуникации», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что оползень разрушил часть федеральной трассы Джубга — Сочи. Все произошло из-за того, что после проливных дождей под проезжей частью размыло грунт.