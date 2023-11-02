Лавров прокомментировал заявление МОК относительно дискриминации спортсменов из Израиля

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров заявил, что Международный Олимпийский комитет (МОК) показал свою несостоятельность и ангажированность, поддерживая только то, что выгодно Западу.

«Я не только видел и читал это заявление, мы уже отреагировали — наше министерство. Это, конечно, возмутительно. В очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного олимпийского комитета, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность. Все то, что отвечает интересам западных стран, прежде всего — Соединенных Штатов, он активно поддерживает и старается найти формулировки, которые будут эту линию в общем-то одобрять», — цитирует Лаврова ТАСС.