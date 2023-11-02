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Сегодня, 19:10

Лавров прокомментировал заявление МОК относительно дискриминации спортсменов из Израиля

Виктория Кравченко
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Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров заявил, что Международный Олимпийский комитет (МОК) показал свою несостоятельность и ангажированность, поддерживая только то, что выгодно Западу.

«Я не только видел и читал это заявление, мы уже отреагировали — наше министерство. Это, конечно, возмутительно. В очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного олимпийского комитета, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность. Все то, что отвечает интересам западных стран, прежде всего — Соединенных Штатов, он активно поддерживает и старается найти формулировки, которые будут эту линию в общем-то одобрять», — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля. Об этом со ссылкой на представителя МОК сообщило агентство DPA.

Источник: https://tass.ru/sport/19187159
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