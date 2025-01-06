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Сегодня, 17:00

Ледовое шоу Слуцкой «Золушка» перенесли из-за трагедии в Кировской области

Алина Савинова
Ирина Слуцкая.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Ледовое шоу Ирины Слуцкой «Золушка», которое должно было состояться 6 января, перенесено из-за пожара в Кировской области, сообщается на сайте правительства региона.

В воскресенье в многоквартирном деревянном доме в поселке Кильмезь произошло возгорание. По данным спасателей, общее число погибших — восемь человек.

Отмечается, что все билеты на представление, приобретенные на 6 января, будут действительны в следующие два дня. 7 января состоятся три шоу вместо двух запланированных, а 8-го числа — два шоу.

Слуцкая выразила соболезнования жителям Кировской области в связи с произошедшей трагедией. По ее словам, артисты с пониманием относятся к случившемуся.

Ранее команда Слуцкой представила ледовый спектакль «Золушка» в Архангельске. Также чемпионка мира и Европы провела мастер-класс для фигуристов из Архангельска и Северодвинска.

Фигурное катание
Ирина Слуцкая
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