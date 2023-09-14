Легендарный футболист Роналдо принял христианство

Легендарный бразильский нападающий Роналдо принял христианство. Об этом рассказал сам футболист в своих социальных сетях.

«Сегодня особенный день. Я был крещен! Еще с детства христианская вера была фундаментальной частью моей жизни, хоть я и не был крещен. C причастием я чувствую себя по-настоящему возрожденным как дитя Божие — новым, более осознанным и глубоким образом. Я подтверждаю свое обязательство следовать пути добра по своей собственной воле, веря в любовь Иисуса. Большое спасибо церкви Сан-Хосе, отцу Дому Освальду и дорогим крестным родителям Амилкару и Малу», — написал футболист в соцсетях.

46-летний Роналдо является двукратным обладателем «Золотого мяча», двукратным чемпионом мира. Также он трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА.