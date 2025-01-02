Легков: «На соревнования надо ехать, пусть и в нейтральном статусе»

Чемпион Олимпиады-2014 в лыжных гонках Александр Легков поделился мнением о выступлениях российских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я это поддерживаю. У нас сейчас есть поколение, которое готово выигрывать Олимпийские игры. На соревнования надо ехать, пусть и в нейтральном статусе — все знают, какую страну представляют ребята. Потом они приедут в Россию — и здесь их будут встречать с гимном и флагом. Понятно, тут сами спортсмены должны решить, но я поддержу тех, кто поедет на соревнования в нейтральном статусе», — цитирует Легкова «РБ Спорт».

С момента обострения конфликта на Украине в 2022 году, большинство российских спортсменов по решению МОК допускаются до участия в международных турнирах исключительно в нейтральном статусе, без использования государственной символики и гимна.