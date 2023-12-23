Слуцкий стал лауреатом премии «Голос спорта» в номинации лучший репортаж: «Чувствую себя самозванцем»

Бывший главный тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий совместно со спортивным комментатором Романом Гутцайтом стал лауреатом премии «Голос спорта» в номинации лучший репортаж.

«Чувствую себя самозванцем на этом празднике жизни. У нас много прекрасных комментаторов, которые стремятся к этому призу. Я привык добиваться наград в иных областях. Всем хочу пожелать процветания!» — сказал Слуцкий со сцены.

Награды победителям вручили Председатель Президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов, обладатель телевизионной Премии ТЭФИ Алексей Ефимов и член Президиума РАСК Владимир Стогниенко.