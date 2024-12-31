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Леонова: «Лишний вес после новогодних праздников уходит быстро»

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Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алена Леонова раскрыла секрет, как она остается в прекрасной форме после новогодних праздников.

«Лично мне, когда нужно было прийти в форму после новогодних праздников, хватало интенсивных тренировок, бег — это обязательно в данном случае, он сушит и сразу помогает. После праздников выходить на первую тренировку очень тяжело, поскольку чувствуешь все, что набрал за праздники. Даже если набрал меньше килограмма, то это тоже можно почувствовать. А кто-то умудряется набрать и килограмма три! Все это очень быстро уходит, если честно. Можно избавиться от лишних килограммов за две-три тренировки», — сказала Леонова «РБ Спорт».

Источник: «РБ Спорт»
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