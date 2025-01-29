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Сегодня, 14:20

«Лига Ставок» провела «Зимнюю сказку» для VIP-игроков

Фото Пресс-служба Лиги Ставок
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25 января в «Дымзаводе» прошла закрытая вечеринка VIP-клиентов букмекерской компании «Лига Ставок» под названием «Зимняя сказка».

Для гостей была организована яркая программа: зимний каток и настоящая рождественская ярмарка с глинтвейном и блинчиками с икрой, масса детских развлечений, фокусник, актеры, развлекательные конкурсы, танцевально-музыкальное шоу и даже живой медвежонок. Роскошная обстановка, премиальный сервис и особая атмосфера продолжающегося новогоднего волшебства подарили гостям ощущение сказки и любимого праздника.

Клуб Серьезных Игроков — это элитное закрытое комьюнити для самых состоятельных и экспертных игроков, а также программа привилегий для VIP-игроков «Лиги Ставок». VIP-сервис включает эксклюзивные условия, индивидуальный подход и особые условия обслуживания, а также дает клиентам возможность участвовать в закрытых спортивных турнирах, получать персональную линию, посещать закрытые вечеринки и участвовать в джазовых вечерах с легендами мировой сцены.

В Клубе Серьезных Игроков творится история спортивной индустрии и магия большой игры. Мы сохраняем инкогнито наших клиентов. О том, как получить приглашение в Клуб, можно ознакомиться по ссылке.

Напоминаем, что сейчас «Лига Ставок» проводит акцию «ЛотеRRея Cullinan», в рамках которой разыгрывает драгоценный приз ­- уникальный автомобиль Rolls-Royce Cullinan. Подробные условия акции можно найти по ссылке.

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