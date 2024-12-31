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Логашов: «Красная икра подорожала в два раза перед Новым годом»

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Бывший футболист «Локомотива» и «Ростова» Арсений Логашов ответил на вопрос о том, какое самое главное блюдо на новогоднем столе.

«У меня главное на новогоднем столе — салат оливье и красная икра. Она сейчас в два раза подорожала, конечно, напрягает. Раньше покупали два килограмма икры, а в этот Новый год пока еще не купили ни одного», — сказал Логашов «РБ Спорт».

Помимо «Ростова» и «Локомотива» Логашов также выступал за «Химки», «Анжи», «Факел», «Тосно», «Балтику» и «Кубань». С 2022 года Логашов выступает за разные медийные команды. Сейчас он играет за Rocket Team.

Источник: «РБ Спорт»
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