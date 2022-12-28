Логинова считает, то гарантий восстановления РУСАДА после устранения замечания ВАДА нет

Сегодня, 10:30
Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что никаких гарантий восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу нет, однако она подчеркнула, что не стоит опускать руки из-за этого.
«Все говорят: а где гарантии? Повторюсь: их нет. Но из этого разве следует, что мы должны опустить руки и ничего не делать? РУСАДА в рамках своих компетенций принимает исчерпывающие меры для выполнения всех условий восстановления, прописанных в решении Спортивного арбитражного суда (CAS). Мы будем продолжать делать все от нас зависящее, чтобы добиться возвращения статуса соответствия как можно скорее», — цитирует Логинову ТАСС.
ВАДА лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года.