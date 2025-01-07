Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 14:02

Лопес и Аффлек официально оформили развод

Камила Абдурахманова
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально достигли соглашения о разводе и отказались от взаимных финансовых претензий, сообщает Associated Press.

Никто из бывших супругов не будет платить алименты, каждый сохранит то, что приобрел индивидуально за время брака. Как только судья одобрит развод в следующем месяце, Лопес планирует отказаться от фамилии Аффлек.

Лопес подала на развод с Аффлеком летом 2024 года, заявление поступило в суд 20 августа — ровно через два года после их свадьбы.

Отношения Лопес и Аффлека начались в 2002 году, тогда же они объявили о помолвке, но свадьба не состоялась. В 2004 году пара рассталась. В 2021 году Лопес расторгла помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом и возобновила отношения с Аффлеком. Об их новой помолвке стало известно в апреле 2022 года, тогда же состоялась свадьба.

Источник: Associated Press
Читайте также
ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося в Актау самолета
СК возбудил уголовное дело по факту избиения гимнасток тренером во Владимире
Роман Шишкин: «Спартак» — претендент на «золото», но 95 процентов, что выиграет «Зенит»
Ротенберг сравнил журналистов с немецкими фашистами
Квартиру артистки Паршуты в Москве ограбили во время праздников
Политический кризис в Канаде. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя