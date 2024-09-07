Лопырева оказала финансовую поддержку пострадавшим жителям Курской области

Сегодня, 16:45
Посол ФИФА Виктория Лопырева поучаствовала в акции поддержки футбольного клуба «Авангард», который передал в дар больнице города Льгов мобильный рентгеновский аппарат.
Лопырева пожертвовала личные средства на покупку оборудования.
«Помогаю беженцам и пострадавшим от боевых действий с 2014 года, и сейчас, конечно, не смогла пройти мимо» — приводит слова Лопыревой пресс-служба «Авангарда».
В начале августа ВСУ перешли российско-украинскую границу и начали вести боевые действия на территории Курской области.