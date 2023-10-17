Лунтовский покинул пост гендиректора «ВТБ-Арены»

Генеральный директор московской «ВТБ-Арены» Андрей Лунтовский покинул свой пост.

«Лунтовский покинул свой пост», — приводит заявление источника ТАСС.

«ВТБ-Арена» является многофункциональным спортивным комплексом. Стадион под крышей объединяет две арены — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина и универсальную «ВТБ-Арену».

Стадион открылся ледовым шоу в декабре 2018 года. 4 января 2019 на арене прошел первый хоккейный матч, открытие футбольного стадиона состоялось 26 мая 2019 года.