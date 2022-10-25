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Сегодня, 21:00

Льюис Хэмилтон создал продюсерскую кинокомпанию

Иван Шитик
Корреспондент
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон вместе со своим менеджером Пенни Тоу создал продюсерскую кинокомпанию Dawn Apollo Films, сообщает Daily Mail.

«Цель состоит в том, чтобы создавать впечатляющие истории и, в конечном итоге, вдохновлять людей с помощью фильмов. Большая часть новой компании будет посвящена социальному влиянию и обществу. Эти темы очень важны для меня», — заявил Хэмилтон.

В разработке у Dawn Apollo Films уже находятся два проекта: документальный фильм о карьере самого Хэмилтона и художественный фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли для стримингового сервиса Apple+.

Льюис Хэмилтон
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