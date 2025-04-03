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3 апреля, 13:20

Мацуев предложил организовать российско-американский концерт в случае игры между сборными КХЛ и НХЛ

Александр Абустин
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Народный артист РФ Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможных матчах между сборными КХЛ и НХЛ.

— Недавно президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсуждали проведение матчей между командами КХЛ и НХЛ. Как считаете, насколько мы близки к возвращению в футболе? Может, сыграем на ЧМ-2026?

— Мы не знаем, что будет завтра, а тут — предсказывать, что случится через два года. Потому что каждый день мы в триггере находимся. Просмотры Netflix проигрывают новостным лентам, которые сейчас похлеще любого триллера. Я считаю, что спорт и культура всегда были потрясающим мостиком, на который впервые наложили такую отмену. Если хоккейный матч состоится, то почему бы не сделать отдельный концерт, который будет состоять из российско-американских музыкантов? Это был бы очень правильный и гуманистический шаг.

Я всегда говорил, что классическая музыка является терапией. И спорт, соответственно, тоже. В любой точке на Земле! Когда я играл в Израиле со знаменитым Зубином Метой, то на нашем концерте всегда были евреи и арабы, которые сидели вместе в зале. Все невзгоды и конфликты оставались за стенами этого помещения. Считаю, что именно культура и спорт могут всех примирить.

Денис Мацуев и&nbsp;Станислав Черчесов.«После смерти отца спасает сцена и игра любимой команды». Мацуев — о «Спартаке», Дзюбе и возвращении сборной России

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Денис Мацуев
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