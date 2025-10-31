Макелеле войдет в жюри конкурса «Мисс Вселенная»

Экс-полузащитник сборной Франции Клод Макелеле войдет в жюри 74-го конкурса «Мисс Вселенная». Мероприятие состоится 21 ноября на арене «Импакт» в Пак Крете, Таиланд.

«Для нас большая честь приветствовать Клода Макелеле в отборочном комитете нашего 74-го конкурса «Мисс Вселенная». Это знаковая фигура в мире футбола. Он оставил далеко за пределами футбольного поля свое наследие и продолжает вдохновлять целые поколения в мире спорта и за его пределами», — говорится в сообщении на официальной странице конкурса в социальной сети.

52-летний француз с 2024 года остается без клуба после ухода с поста главного тренера «Астераса». Также после завершения карьеры он работал тренером в «Эйпене», «Челси», «ПСЖ», «Бастии» и «Суонси». Кроме того, специалист занимал должность технического директора «Монако».