Макрон намерен обсудить с Си Цзиньпином олимпийское перемирие

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перемирие в мировых конфликтах на время проведения Олимпиады-2024, которая состоится в Париже.

Си Цзиньпин должен прибыть в столицу Франции 5 мая.

«Олимпийское перемирие должно стать посланием всему миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с председателем КНР в понедельник и вторник», — приводит слова Макрона ТАСС.

По словам президента Франции, речь пойдет о приостановке всех мировых конфликтов, в том числе на Украине.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.