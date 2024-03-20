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20 марта, 19:19

Мама Цомартовой объявила о вознаграждении в 5 миллионов рублей за возвращение дочери

Виктория Кравченко
Анна Цомартова.
Фото Соцсети
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Мать Анны Цомартовой объявила о вознаграждении в размере 5 миллионов рублей тому, кто поможет найти ее дочь.

«Тому, кто вернет нам Аню, мы готовы заплатить вознаграждение в размере 5 миллионов рублей... Гарантируем в течение месяца отдать всю сумму!» — говорится в сообщении Telegram-канала, посвященного поискам Цомартовой.

20 февраля в МВД рассказали о результатах поисков пропавшей в Дагестане спортсменки.

12 февраля водолазы начали поиск пропавшей.

22-летняя спортсменка была сильно расстроена поражением в турнире по тайскому боксу и 11 февраля ушла в неизвестном направлении, оставив телефон дома.

Юная девушка-боксер пропала после первого поражения в карьере. Очевидцы видели ее стоящей по пояс в воде

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