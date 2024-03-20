Мама Цомартовой объявила о вознаграждении в 5 миллионов рублей за возвращение дочери

20 марта, 19:19
Мать Анны Цомартовой объявила о вознаграждении в размере 5 миллионов рублей тому, кто поможет найти ее дочь.
«Тому, кто вернет нам Аню, мы готовы заплатить вознаграждение в размере 5 миллионов рублей... Гарантируем в течение месяца отдать всю сумму!» — говорится в сообщении Telegram-канала, посвященного поискам Цомартовой.
20 февраля в МВД рассказали о результатах поисков пропавшей в Дагестане спортсменки.
12 февраля водолазы начали поиск пропавшей.
22-летняя спортсменка была сильно расстроена поражением в турнире по тайскому боксу и 11 февраля ушла в неизвестном направлении, оставив телефон дома.